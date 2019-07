Pedro Calado estará no Funchal e em Santana para falar do Orçamento Participativo da Região

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, vai continuar, esta sexta-feira, dia 26 de Julho, com as sessões de apresentação do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira.

As sessões de apresentação têm lugar pelas 15h00, na Sala Pátio do Colégio dos Jesuítas, e pelas 19h00, na Sala Polivalente do Parque Temático de Santana.