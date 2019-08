Pedro Calado elogia projecto ecológico e inovador da empresa Ilha Pneu

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado visitou a Ilha Pneu, na Zona Franca Industrial, no Caniçal. Uma empresa que sofreu com os incêndios de 2016, mas que, entretanto, se ergueu, tendo se modernizado e, neste momento, tem um projecto ecológico “com um carácter inovador”, sendo que, posteriormente, irá fazer a produção de fuel utilizado em viaturas e em caldeiras de área industrial e hoteleira.

“É aproveitar as sinergias que a Região tem dado para o crescimento económico e é isso que nós pretendemos. Vão ser criados mais 10 ou 12 postos de trabalho com esse investimento que será feito no próximo ano”, afirmou, realçando que esta é “um grande aposta” da Madeira “em termos industriais”.