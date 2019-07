Pedro Calado destaca as “muitas pessoas estrangeiras” que vêm viver e trabalhar para a Madeira

No âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visitou a Connecting Software, empresa instalada no Parque Empresarial da Zona Oeste, em Câmara de Lobos.

Enaltecendo o facto desta ser uma empresa que está em franca expansão na Região, com 20 funcionários e ligada às novas tecnologias, Pedro Calado evidenciou o facto de metade dos trabalhadores serem madeirenses e formados na Universidade da Madeira, enquanto os outros 50% são estrangeiros.

“É algo que muita gente não fala, mas a verdade é que nós temos muitas pessoas estrangeiras a viver na Madeira e que optaram por escolher a Região para vir para cá trabalhar nestas áreas tecnológicas e de programação informática. Esta empresa, apesar de parecer pequena, é uma empresa que trabalha para todo o Mundo e é também, de certa forma, um pouco embaixadora daquilo que se passa na Região, pois trabalha a partir daqui e promove a Madeira em termos turísticos, porque dá sempre a conhecer o que de melhor temos aqui na Região e ficamos muito satisfeitos”, referiu o vice-presidente do executivo madeirense, esclarecendo que essa parcela de trabalhadores vindo de fora “escolheu a Madeira pelo estilo de vida, segurança e estabilidade económica e social”.