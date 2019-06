Pedro Calado assegurou continuidade dos apoios às Casas do Povo da Madeira

O vice-presidente do Governo Regional assegurou, este fim-de-semana, o apoio do executivo madeirense às Casas do Povo que “muito têm contribuído para o desenvolvimento cultural e social da Região”.

Pedro Calado falava no encerramento do ‘Arraial das Casas do Povo’ que decorreu no Cais 8 da Praça do Povo, no Funchal, onde felicitou o trabalho desenvolvido quer pela Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), quer pela Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA), que organizaram o evento, tendo realçado que a “manutenção do apoio às casas do povo é uma forma de reconhecimento pelo grande trabalho que têm levado a cabo, contribuindo para o desenvolvimento e para o bem-estar da sociedade, da população, em toda a Região”.

O governante destacou ainda que a Madeira e o Porto Santo não se desenvolveram apenas com infraestruturas, como estradas, escolas e centros de saúde, mas também com a “promoção de uma política social e cultural capaz de salvaguardar as raízes do nosso povo”, trabalho que “não foi feito apenas pelo Governo Regional, mas sobretudo pelas 42 casas do povo que a Região dispõe, que estão diariamente junto da população e que são conhecedoras das suas dificuldades”.

Recorde-se que o ‘Arraial das Casas do Povo’ é uma iniciativa da ACAPORAMA e ADRAMA, integrado nas comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo.