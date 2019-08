Pedreiras em roda livre na Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira volta a desbravar terreno pelos vales da Região e aprofunda a questão dos inertes, que tem feito correr muita tinta.

‘Pedreiras em roda livre’ é o título dado ao artigo que expõe um facto criterioso. É que apesar de a Região ter adaptado uma legislação nacional mais exigente no licenciamento de empresas de extracção de inertes, tem existido falta vontade política em fazer cumprir a lei, permitindo a continuação destes atentados ambientais.

Das ribeiras para os tribunais, as instâncias judiciais ‘condenaram’ a postura da APRAM. Interposição de recursos no caso dos trabalhadores que a Administração dos Portos não quer integrar nos seus quadros, leva o Juízo do Trabalho do Funchal a falar em “litigância de má-fé”. No campo da justiça destaque ainda para a decisão do Ministério Público que arquivou o processo contra Rui Marques.

Na política avançamos nesta edição que Hélder Spínola será mandatário do Bloco de Esquerda. O ex-deputado acredita no papel do partido numa eventual solução governativa. E numa altura em que os rostos começam a unir-se nas listas há muitos nomes que disputam uma vaga no seio do PSD.

Ribeira Brava acolhe festa Lusovenezuelana a 10 de Agosto e Tudo a postos para o arranque do Rali Vinho Madeira são as restantes chamadas de primeira capa.

Tenha um excelente fim-de-semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.