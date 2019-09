Pedra dada para empreitada milionária

A manchete deste domingo vem acompanhada com uma foto a condizer. Governo ofereceu pedra a empreitada milionária é o título, que acrescenta que o “Executivo autorizou Tecnovia a ir à Ribeira da Metade retirar pedra a custo zero e a pretexto da ‘conservação e reabilitação da rede hidrográfica’ para ‘alimentar’ obra pública de 8,8 milhões de euros, a mais cara de 2017””. Leia o desenvolvimento nas páginas 8 e 9.

Ontem Portugal ganhou e, para não variar, CR7 marcou e já leva 89 golos de quinas ao peito. E acrescentamos: “Cristiano Ronaldo fez o gosto ao pé, contribuindo para o primeiro triunfo (4-2 à Sérvia), no Grupo B de apuramento para o Europeu” de 2020. Leia as incidências e reacções nas páginas 22 e 23.

Penúltimo balanço ao Governo, abordamos o ‘Vice’ mas todo poderoso. Falamos de Pedro Calado que “chamou a si um conjunto alargado de pastas e aumentou capacidade de execução do Governo. As relações com o seu anterior empregador foram o ‘calcanhar de Aquiles’” de dois anos de mandato. Leia o trabalho nas páginas 14 e 15.

Outras duas notícias poderão chamar a sua atenção, uma vez que são chamadas de primeira página. Inauguração eleitoralista dá queixa na CNE. O “PS acusa Albuquerque de violar deveres de neutralidade e imparcialidade”, numa espécie de ‘déjà vu’ de outros actos eleitorais. Saiba mais na página 12.

Leia ainda como e onde foi um Roubo sob ameaça de arma branca, na página 16.

Para este domingo, também pode contar com mais uma edição da revista digital D7, que pode ser lida neste link. Pode contar com várias histórias para uma boa leitura de domingo.