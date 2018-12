Paulo Cafôfo recebeu o Comandante da Zona Militar da Madeira em cumprimentos de Natal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu hoje, nos Paços do Concelho do Funchal, o Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Alberto Perestrelo, na tradicional apresentação de cumprimentos de Natal.

Paulo Cafôfo ressalvou, na ocasião, as excelentes relações da Câmara Municipal com o Comando Operacional, sublinhando que essa via de diálogo e de cooperação institucional será renovada para mais um ano que se espera auspicioso de parte a parte, e reiterou os votos de feliz Natal a toda a comunidade militar da Região, antes de uma troca de lembranças de parte a parte.