Paulo Cafôfo elogia Mercado Quinhentista, que é um «bom cartaz turístico» da Região

O candidato do Partido Socialista-Madeira à presidência do Governo Regional marcou presença, esta sexta-feira, na abertura do Mercado Quinhentista, em Machico. Paulo Cafôfo fez-se acompanhar pelo presidente do PS-M, Emanuel Câmara, pela eurodeputada eleita no passado dia 26 de maio, Sara Cerdas, bem como por autarcas e outros elementos do partido.

O candidato socialista destacou o facto de esta ser uma iniciativa que surgiu no âmbito da Escola de Machico e que tem hoje grande projecção, sendo já um cartaz regional: “Isto é o exemplo de que a Educação pode potenciar não só a capacitação dos alunos, mas também a envolvência dos pais, dos professores, dos próprios funcionários da escola, e ter uma projecção que sai da escola”, referiu.

Pauilo Cafôfo defendeu a importância da perspectiva técnica, de conhecimento, da Educação, bem como a social e humanizadora: “O Mercado Quinhentista é um bom cartaz turístico da Região. É uma forma de dinamizar a cultura e a economia de Machico, mas é também uma forma de promover a Região com algo que é nosso», disse o candidato socialista, frisando que a alma deste Mercado é a escola. CAfôfo espera que o Mercado Quinhentisca “nunca deixe de ter o papel educativo, de envolvência da comunidade».

Para o candidato, este “é um exemplo de como uma escola e uma autarquia, neste caso a Câmara Municipal de Machico, podem fazer a diferença no desenvolvimento do seu concelho, mas, mais do que isso, dar um contributo para o desenvolvimento da Região”.