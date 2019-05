Paula Cabaço garante apoio do Governo ao Festival da Truta/Rota da Sidra

A secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença, nesta quarta-feira (23 de Maio), no arranque do VIII Festival da Truta/Rota da Sidra, que decorreu no Ribeiro Frio, na freguesia de São Roque do Faial, em Santana.

A governante garantiu que “o apoio do Governo Regional, a este evento, é para continuar”, numa oportunidade que aproveitou para afirmar a sua total disponibilidade em promover a iniciativa do ponto de vista turístico, nos Postos de Informação e, inclusive, através da criação de material promocional específico.

Paula Cabaço que fez questão de sublinhar a importância destas iniciativas para o posicionamento de um destino no qual “a natureza se assume como uma das suas principais motivações de visita”, reforçando a necessidade da aposta em continuidade na sua “protecção, valorização e promoção”.

“Não temos dúvidas de que este evento reforça a nossa atratividade e é neste tipo de acções, autênticas e ilustrativas da nossa identidade, que temos de saber apostar para continuarmos, juntos, a marcar a diferença no mercado”, vincou.

Por outro lado, realçou “que o contributo destes dois produtos – a truta e a sidra – não se esgotam neste Festival”, recordando que, no caso da truta, o Posto Aquícola do Ribeiro Frio foi visitado, entre Outubro de 2018 e Março de 2019, por cerca de 50 mil turistas.

Relativamente à sidra, “há todo um contributo que vai muito além da bebida em si para centrar-se nos pomares e no enriquecimento de uma paisagem que, também por isso, se torna única no mundo”, defendeu a secretária regional.