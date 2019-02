Parlamento Jovem envolve esta terça-feira 16 escolas do ensino secundário da Madeira

Realiza-se amanhã, dia 26 de Fevereiro, pelas 09h30, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a sessão regional do programa Parlamento dos Jovens – Ensino Secundário. Esta iniciativa da Secretaria Regional da Educação, através da Direcção Regional de Juventude e Desporto, em parceria com a Assembleia da República e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, envolve alunos de 16 escolas do ensino secundário, num total de cerca de 2796 jovens.

Ao longo deste dia, serão os próprios alunos a dirigir os trabalhos do Plenário, assumindo o papel de deputados, apresentando propostas que serão analisadas e debatidas por todos, na generalidade e na especialidade. Após a aprovação das medidas, será elaborado um documento único que representará a delegação da Madeira na Sessão Nacional, agendada para os dias 20 e 21 de Maio, na Assembleia da República.

A edição deste ano versa sobre os ‘Alterações Climáticas - Reverter o Aquecimento Global’.

As 16 escolas participantes são: Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira; Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral; Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol; Escola Básica e Secundária de Machico; Escola Básica e Secundária de Santa Cruz; Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva; Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas - Carmo; Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco; Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares; Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco; Escola Complementar do Til – APEL; Escola Profissional Atlântico; Escola Profissional Hotelaria e Turismo da Madeira; Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes; Escola Secundária Francisco Franco e Escola Secundária Jaime Moniz.

Ao longo de todo o processo preparatório para esta sessão regional, os professores procuraram trabalhar com os seus alunos questões como a importância da participação dos jovens no debate democrático, o exercício de uma cidadania activa e a promoção de uma consciência cívica, particularmente nas questões que afectam o presente e o futuro dos jovens, numa perspectiva individual e colectiva.