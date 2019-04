Paquete ‘AIDAnova’ realiza testes ao largo do Funchal e atraca às 21h00

O navio de cruzeiros ‘AIDAnova’ encontra-se desde as 17h00 fundeado ao largo do Funchal a realizar testes. Apesar de ser uma situação pouco comum, que chamou à atenção de muita gente que avistou as manobras do paquete, não está relacionada com qualquer problema técnico ou operacional. Os testes foram pedidos pela companhia germânica e a atracação no porto do Funchal está prevista para as 21h00.