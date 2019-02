PAN Madeira responde ao MPT e fala em “trabalho notável” em prol dos animais

O PAN Madeira lamentou hoje, através de comunicado, o teor da nota de imprensa do MPT publicada esta manhã, por considerar que “ataca o partido, as associações animais, e, inclusive, os amigos dos animais que trabalham no terreno em prol do seu bem estar”.

Recorde-se que o MPT questionou onde estão os defensores dos animais, sobre o facto de um indivíduo circular na cidade do Funchal com um carrinho de bebé onde transporta vários gatos e vários cães.

Perante o que considera ser uma “acusação”, João Henriques de Freitas, porta-voz da Comissão Política Regional do PAN na Madeira, informa que já alertou a Câmara Municipal do Funchal “por mais de que uma vez, para esta situação, e as associações animais e/ou os amigos dos animais já denunciaram este, e outros casos semelhantes, às autoridades policiais competentes, nada tendo sido feito por qualquer uma destas entidades que ponha termo a esta forma de exploração”.

Adianta ainda que, “como bem sabe o MPT, ainda não tem qualquer tipo de voz nos órgãos de decisão política da RAM, quer a nível das autarquias, quer da Assembleia Legislativa Regional, ou mesmo do Governo Regional, não lhe restando, por enquanto, outra alternativa, senão tentar sensibilizar todos eles para estas questões, e informá-los do melhor caminho a seguir na defesa dos seus princípios nesta matéria”.

Desta forma, o PAN Madeira “lamenta que o MPT, numa atitude de desespero e de manifesta deselegância política, faça uma nota de imprensa com aquele teor, demonstrando, apenas e tão só, que sente a necessidade de ganhar mais uns votos, desta vez à custa dos amigos dos animais”, acusa João Henriques de Freitas, considerando um “tremendo mau gosto” dizer que as associações animais e que os amigos dos animais parecem não ter feito nada nem parecem fazer nada em prol da causa animal.

O PAN relembra ainda que “foram estes intervenientes a quem se deve a proibição do abate dos animais de companhia, a obrigação da realização de esterilizações feitas pelas várias Câmaras Municipais na RAM, o resgate, o tratamento e o encaminhamento para a adopção de milhares de animais todos os anos, e que sem este trabalho notável feito com um esforço diário hercúleo, muitas das vezes com prejuízo das próprias vidas pessoais, é que a situação em relação à errância dos animais se mantém controlada”, salienta João Henriques de Freitas.