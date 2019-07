Padre Martins Júnior assinala “alegria enorme” após 42 anos de “travessia no deserto”

O Bispo do Funchal D. Nuno Brás foi bastante saudado na visita histórica à paróquia da Ribeira Seca, em Machico, agora sob a égide do padre Martins Junior, que viu a Diocese do Funchal colocar um fim a uma suspensão que durou 42 anos.

“A travessia no deserto foi fomentadora de energia, mantivemo-nos firmes e a alegria hoje é enorme”, referiu ao DIÁRIO o pároco da Ribeira Seca, que celebra este domingo o Santíssimo Sacramento, com a presença do Bispo do Funchal.