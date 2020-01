O Padre André Pinheiro foi nomeado pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, como novo pároco das paróquias da Graça e da Visitação, no Funchal, tendo sido dispensado da capelania do Hospital dos Marmeleiros, informou a Diocese do Funchal através da sua página de facebook.

A mesma publicação refere ainda que o padre Fábio Ferreira permanecerá em Lisboa para dedicar-se inteiramente ao estudo de Direito Canónico.