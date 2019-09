“Os eventos de animação não podem ficar restritos ao Funchal”

“Um turista, quando visita a Madeira, quer descobrir o Funchal mas, também, os outros concelhos e usufruir da grande diversidade de experiências que o nosso destino permite e esta Festa é, sem dúvida, um excelente exemplo da estratégia de descentralização que tem vindo a ser seguida, pelo Governo Regional, no que respeita à animação turística e é, também, mais uma forma de enriquecermos e de valorizarmos a nossa imagem, como um todo”. Foram estas as palavras que a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, fez questão de deixar, hoje, na abertura da Festa da Vinha e do Vinho, em São Vicente, como forma de reconhecimento a todos os que possibilitaram a realização desta iniciativa, integrada na programação da Festa do Vinho.

Iniciativas que, no seu entender, contribuem para a promoção do destino, através de experiências que são autênticas e impossíveis de vivenciar em qualquer outra parte do mundo mas, também, para dinamizar o sector vitivinícola. “Se as empresas que aqui estão representadas venderem mais, os produtores também irão ver as suas produções não só escoadas como ainda mais valorizadas”, disse, na ocasião, a governante, vincando que “assim, todos ganham. Ganham os turistas, ganham as empresas e ganham os produtores”.

Relembrando os apoios que o Governo Regional tem vindo a prestar aos viticultores, a vários níveis e garantindo que a valorização deste trabalho e desta produção têm sido uma prioridade do Executivo, Paula Cabaço fez ainda questão de felicitar o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente “pelo excelente trabalho que tem vindo a realizar mas, acima de tudo, pela visão que tem tido para o concelho e para a sua crescente afirmação turística”, lembrando que São Vicente faz parte, desde a primeira hora, da Rota do Vinho recentemente lançada pela sua tutela.