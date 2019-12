Operações retomadas no Aeroporto da Madeira

Eram 7h37 quando as operações no Aeroporto Internacional da Madeira foram retomadas com a partida do avião da Binter para o Porto Santo, seguindo-se às 7h57 a aterragem de um avião da easyJet proveniente do Porto.

Ao que tudo indica a pista deixa assim de estar condicionada devido aos ventos fortes que fizeram com desde as 18h48 de quarta-feira nenhum avião descolasse ou aterrasse em Santa Cruz.

No mapa de operações para hoje registam-se apenas e para já os cancelamentos dos voos da TAP de ontem `noite e que deveriam ter chegado à Madeira às 00h10 e 1h provenientes de Lisboa e Porto, o que levou também ao cancelamento das partidas matinais de hoje para os mesmos aeroportos. TAP que vai realizar esta sexta-feira dois voos extra em Airbus A330, aviões com mais capacidade, para transportar o “maior número possível de passageiros” que ficaram retidos devido ao mau tempo. O primeiro voo sai de Lisboa para o Funchal às 13h45 e o segundo às 19h00. No sentido inverso, Funchal-Lisboa, o primeiro voo está previsto para as 16h15 e o segundo para as 21h30.

Estão programados para hoje 68 voos, entre partidas e chegadas, com alguns extras à mistura.