Operação ‘fogo no mar’ começou esta manhã

Decorre hoje a colocação do fogo de artifício nas barcaças e areeiras que vão lançar os projécteis a partir do mar.

Toda a operação decorre neste momento no cais norte do Porto do Funchal, conforme as fotos cedidas por um leitor do DIÁRIO.

O espectáculo pirotécnico, organizado pela Macedo’s Pirotecnia, que irá marcar o fim de 2019 e o início de 2020 na noite de amanhã para 1 de Janeiro terá 36 postos de lançamento no Funchal (dois no Porto Santo), sendo que no mar serão cinco.

Vão ser usados 8.317 quilos de pólvora para um total de 24 toneladas de fogo, durante os oito minutos mais aguardados do ano, os primeiros do novo ano.