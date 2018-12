Operação da TAP na Madeira “é avaliada como muito boa”

Os clientes da TAP classificam positivamente a operação da companhia na Madeira. As declarações são do presidente executivo da TAP, que considera que a polémica contínua das tarifas altas são “fake news”. Antonoaldo Neves falava aos jornalistas em Lisboa, à margem de uma almoço de Natal para a comunicação social. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do seu DIÁRIO de Notícias.

A maior imagem da nossa primeira página é a de Avelino Conceição, o deputado socialista que está envolto num escândalo, que suspeita de dois nomes afectos ao PS-M na divulgação de vídeo de cariz sexual e denunciou-os à Judiciária. Partido segura-o nos cargos. Leia mais pormenores sobre o caso na página 16.

Rumamos então até São Vicente, onde a autarquia adquiriu quinta do director dos Museus, Francisco Clode. O imóvel do século XVII custou 789 mil euros e passa para as mãos da Naturnorte, integrando um roteiro de solares que vai nascer no concelho. Saiba mais na página 6 da edição de hoje.

Olhando para o desporto, saiba que o União da Madeira quer a cedência a título definitivo do Centro Desportivo da Madeira, o complexo localizado na Ribeira Brava. Conheça mais pormenores sobre a argumentação na página 19.

No que diz respeito aos espectáculos, conheça duas das confirmações para o festival Summer Opening do próximo ano. ‘Resistência’ e Blaya vão subir ao palco do Parque de Santa Catarina, tal como divulgamos na página 35.

