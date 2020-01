O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, Olavo Câmara, defendeu, ontem, a necessidade de a Universidade da Madeira (UMa) ter acesso a fundos europeus no próximo quadro comunitário de apoio, à semelhança dos estabelecimentos de ensino do continente.

Na discussão na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2020, o parlamentar abordou o ministro do Planeamento a este respeito, considerando que esta seria também uma forma de a Academia poder encontrar mais uma fonte de financiamento para poder face às suas especificidades.

Olavo Câmara fez questão de deixar o alerta para que, na negociação deste novo quadro comunitário, “a UMa não fique esquecida, ou no meio do jogo do empurra, em que a culpa ora é do Governo Regional, ora é do Governo da República”.

O deputado madeirense entende que o interesse desta instituição tem de ser salvaguardado e exortou o ministro do Planeamento a que, no próximo quadro, “a UMa possa concorrer a qualquer candidatura a nível nacional, como qualquer outra universidade do país”.

Refira-se que, já esta terça-feira, a questão do financiamento da Universidade da Madeira havia sido abordada por Olavo Câmara no Parlamento, aquando da audição do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Na ocasião, o deputado havia apontado soluções para contribuir para o aumento dos apoios à Universidade, nomeadamente através da atração de mais alunos e docentes, com programas de mobilidade de alunos e de docentes, com intercâmbios ou programas à semelhança do Erasmus, bem como mais financiamento indireto e acesso aos fundos comunitários.