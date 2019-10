Oficina de Desenvolvimento Profissional na área do eTwinning reúne no Funchal 150 participantes de 28 países

Realizou-se hoje a sessão de abertura da Oficina de Desenvolvimento Profissional ‘Empowering Students with eTwinning’ ,no Hotel Meliã. Na oportunidade, Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, disse que este workshop, que reúne 150 participantes de 28 países, vai ao encontro dos objectivos da Secretaria da tutela, no que concerne às novas abordagens e estratégias das novas tecnologias para a sociedade.

O governante realçou que o potencial da plataforma e-Twinning é vasto e proporciona uma panóplia de valências que, através de uma grande comunidade de aprendizagem, promove mais competências para os estudantes.

“A riqueza das redes de trabalho colaborativo, a importância da partilha de boas práticas, o desenvolvimento de parcerias e o facto de permitir conhecer outras realidades permitem uma melhor compreensão das nossas especificidades, das nossas mais valias e oferecem-nos uma nova visão de nós próprios, das nossas escolas e da nossa realidade”, afirmou, frisando que é cada vez mais importante dar continuidade a este trabalho de modo a contribuir com o melhor para os estudantes, para os professores e para as escolas.

Carvalho destacou ainda que a Secretaria Regional de Educação está empenhada na promoção e na relevância que se deve atribuir a este tipo de projectos.

“O significado das temáticas discutidas neste evento será, sem dúvida, uma grande oportunidade para partilharmos experiências e emanar novas ideias para uma melhor educação e um melhor futuro”, concluiu.

Refira-se ainda que 105 escolas e 600 professores da Região Autónoma estão envolvidos nesta rede.