Obras no cais da Ribeira Brava concluídas no próximo verão

Encontram-se em curso os trabalhos de requalificação e reabilitação do cais da Ribeira Brava, importante investimento público no valor de 1,6 milhões de euros, há muito desejado pela população do concelho e que se insere na estratégia prosseguida pelo Governo Regional da Madeira, através de contratos-programa, com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

No comunicado enviado à comunicação social a Presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço admite ainda que “essa estratégia representa um investimento superior a 12 milhões de euros e prevê uma grande reabilitação das infraestruturas portuárias, não apenas na Ribeira Brava, mas também no Funchal, Machico, Ponta de Sol e Porto Santo, onde se incluem edifícios, cais, terraplenos e equipamentos”.

Face à localização, dimensão e equipamentos pesados, necessários para esta importante obra de requalificação e reabilitação do cais da Ribeira Brava, poderão surgir alguns transtornos – normais numa intervenção desta natureza – na frente-mar do concelho, situação inevitável para a qual solicitamos a compreensão da população.

“A APRAM esclarece a população da Ribeira Brava que tem sido feita, em articulação com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, uma constante monitorização dos trabalhos em curso, bem como há um redobrado cuidado por parte do consórcio responsável pela empreitada, no sentido de minorar as dificuldades causadas pelos trabalhos decorrentes.

Mais se informa, que a obra de requalificação e reabilitação do cais da Ribeira Brava deverá estar concluída no verão deste ano”, pode ler-se ainda no comunicado.