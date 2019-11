Obras nas escarpas sobranceiras ao túnel João Abel de Freitas arrancam já amanhã e motivam cortes na VR1

“Uma obra muito importante e necessária”, foi como o secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, descreveu, hoje à tarde, as intervenções que vão decorrer nas escarpas sobranceiras ao túnel João Abel de Freitas e que arrancam já amanhã, dia 21 de Novembro.

“É uma obra muito importante porque tem como objectivo conferir segurança a todas as pessoas que circulam neste troço de via rápida e, durante as obras, o trânsito terá de estar condicionado para os trabalhos decorrerem com a máxima segurança e cautela”, explicou Pedro Fino.

“Para minimizar o impacto das obras”, estes trabalhos, cujo investimento ronda os 200 mil euros, decorrerão em duas fases.

Na primeira fase, que incidirá sobre o ramo de saída e faixa Sul do Túnel João Abel de Freitas, será necessário proceder ao corte da VR1 no sentido Ribeira Brava – Caniçal, no Funchal, entre o Nó de Santo António (Nó 10) e o Nó de Santa Luzia (Nó 11).

Concretamente, esta interrupção de correrá diariamente em período noturno das 21 às 06 horas (com menor afluência de trânsito), e aos domingos durante todo o dia (até 1 de Dezembro). A conclusão desta primeira fase está prevista a 6 de Dezembro.

Os utentes da VR1 que pretendam proceder ao seu trajecto nestes horários no sentido Ribeira Brava – Caniçal deverão respeitar a sinalização colocada na via, devendo abandonar a VR1 na saída do Nó do Pilar (Nó 9) ou do Nó de Santo António (Nó 10), podendo retomar o seu percurso no ramo de entrada da VR1 em Santa Luzia (Nó 11).

Na segunda fase, os trabalhos sobre a faixa Norte do Túnel João Abel de Freitas têm início previsto a 7 de Janeiro de 2020, pelo período estimado de duas semanas, no mesmo horário. Para o efeito será necessário proceder ao corte da VR1 no sentido Caniçal – Ribeira Brava, no Funchal, entre o Nó da Pestana Júnior (Nó 12) e o Nó de Santo António (Nó 10).

Os utentes da VR1 que pretendam proceder ao seu trajecto nestes horários no sentido Caniçal – Ribeira Brava deverão respeitar a sinalização colocada na via, devendo abandonar a VR1 na saída do Nó da Pestana Júnior (Nó 12) podendo retomar o seu percurso no ramo de entrada da VR1 em Santo António (Nó 10) ou no Pilar (Nó 9).

O director regional de Estradas, António Ferreira, referiu, na ocasião, que “era inevitável fazer estes trabalhos em período nocturno, período em que há menos tráfego na via rápida” e apela à “compreensão das pessoas”

“Articulámos este trabalho com a Câmara Municipal do Funchal, temos uma licença especial de ruído emitida para esse efeito, mas são inevitáveis os constrangimentos ao tráfego, por isso apelamos à compreensão das pessoas para que, de facto, facilitem e reorientem os seus percursos, de maneira a minimizar as implicações na cidade, mas é inevitável fazer esta obra por razões de segurança”, sublinhou.