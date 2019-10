Obras da escola da Ribeira Brava devem estar concluídas no início do próximo ano

O presidente do Governo Regional esteve esta tarde na Ribeira Brava para a inauguração do Caminho Agrícola do Chapim, no Campanário. Na ocasião, garantiu que um dos próximos investimentos é um outro caminho “importante” e admite que as obras da escola da Ribeira Brava decorrem a bom ritmo.

“Aqui na Ribeira Brava, um dos caminhos que queremos fazer neste mandato, que é importante, é o Caminho da Vigia”, disse Miguel Albuquerque, acrescentando que ainda existem umas obras com financiamento do PRODERAM para acabar.

Questionado sobre as obras na escola da Ribeira Brava, o governante afirmou que estas decorrem a bom ritmo, pelo que deverão estar concluídas no início do próximo ano.

“Penso que no início do próximo ano ficará concluída, mas queria realçar que esta escola da Ribeira Brava vai ter um auditório. Esse auditório tem saída para o exterior e irá servir para todos os fins de âmbito cultural do concelho”, frisou o presidente do Governo Regional. O auditório era uma das aspirações do concelho, que fica garantida com esta obra da escola.