Obra do cenário de resgate em teleférico concluída

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM concluiu esta semana a obra do Cenário de Resgate em Teleférico, onde serão realizadas diversas formações ao nível do Salvamento em Grande Ângulo – Ambiente em Teleféricos, lê-se no site do organismo na Madeira que, aliás, comemora esta Sexta-feira, o Dia Internacional da Protecção Civil na Praça do Povo, a partir das 15h30.

A obra resultou de uma parceria entre o SRPC,IP-RAM e as empresas Teleféricos da Madeira, S.A, Teleférico Jardim Botânico e a Fatzer AG.