O regresso massivo dos estudantes a casa no Natal

Mil regressam em apenas dois dias é o título da manchete de hoje do seu DIÁRIO. “Dados referem-se ao programa Estudante InsuLar que este ano lectivo cresceu 11%. Maioria dos madeirenses a estudar no continente volta a casa nos dias 20 e 21 de Dezembro”, pode-se ler num resumo do que pode ler na página 2.

Com uma foto elucidativa, titulamos Entre o religioso e o profano uma reportagem sobre uma das tradições da quadra madeirense. “Começou ontem o período oficial das Missas do Parto, uma tradição que junta milhares, dentro e fora das igrejas. Ontem, no Curral das Freiras, D. Nuno Brás juntou-se pela primeira vez à ‘festa’”, damos conta. Pode ler o trabalho feito ‘in loco’ nas páginas 10 e 11.

Outro trabalho de excelência passa pelas Finanças regionais. Contas da Região ainda apresentam falhas é o título. “Tribunal de Contas aprova e entrega hoje os pareceres relativos a 2018”, explicamos um resumo das recomendações a serem lidas na página 3.

Outras notícias de relevo passam pela Música nos Museus regressa em Janeiro para a 3.ª edição, que pode ler na página 29 e marcar na agenda, bem como um feito desportivo com ‘barbas’. Natação do Naval regressa à I Divisão, uma vez que “cerca de duas décadas depois, a equipa masculina volta ao mais alto patamar da competição”. A ler na página 22.

