O que tem feito pelo ambiente? No nosso Facebook desafiamos a que partilhe gestos e ideias que podem ajudar a salvar o planeta. E aqui, ao longo deste dia mundial, vamos partilhar testemunhos de colaboradores do DIÁRIO.

Começamos com Joaquim Sousa, professor.

“Na praia e nas levadas com os meus filhos recolhemos plásticos e beatas; deixamos açúcar para as abelhas no quintal; não usamos ar condicionado, fazemos reciclagem do lixo doméstico e compostagem dos resíduos orgânicos. Não usamos agro-tóxicos na horta e poupamos água e luz”.