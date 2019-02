“O problema social agravou-se no Funchal com o PS e Paulo Cafôfo”, acusa Edgar Silva

A CDU realizou um encontro em Machico, neste sábado, sobre a situação política que tem conhecido novos factores de agravamento. Uma iniciativa que serviu para Edgar Silva, coordenador regional, dizer que “para além dos problemas da precariedade laboral, das crescentes desigualdades sociais e das assimetrias territoriais na Região, um dos problemas sociais mais graves é o das listas de espera para aceder a uma habitação social”.

“O Funchal apresenta os piores indicadores de Portugal. E com o PS/Paulo Cafôfo na Câmara Municipal do Funchal o problema é agravado a cada ano que passa. Enquanto o Funchal tem cerca de 4000 famílias em lista de espera para uma habitação social, cidades como o Porto ( com cerca de 600 famílias em lista de espera) e como Coimbra ( com cerca de 300 famílias em lista de espera), não tem havido da parte da Câmara do Funchal o entendimento da gravíssima situação sócio-habitacional”, afirmou.

Edgar Silva afirmou ainda que “o problema social agravou-se no Funchal com o PS/Paulo Cafôfo”, pois “se no início do mandato a lista de espera era composta, segundo os números oficiais, por cerca de 3 mil famílias, actualmente, passaram a ser 4 mil famílias que esperam e desesperam por uma resolução dos problemas sociais”.

Para a CDU os problemas sociais na Região, a par da urgência de novas linhas de rumo quanto ao reconhecimento dos direitos laborais, também se torna inadiável um programa extraordinário de intervenção social capaz de tocar as raízes dos problemas sociais que se agravam.