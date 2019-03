A CDU realizou, nesta tarde, uma iniciativa política sobre o impacto do ‘Brexit’ para a economia da Região Autónoma da Madeira.

O Coordenador Regional, Edgar Silva, disse que “o Governo Regional tem sido de uma enorme irresponsabilidade política”, porque “não só se revela incapaz de defender a produção regional, como o Vinho da Madeira, que teve em 2018, uma redução de 40% do seu escoamento para o Reino Unido, mas também tem sido negligente porque nada fez, até agora, para avaliar os impactos do ‘Brexit’ e os processos negativos para a economia regional decorrentes da saída do Reino Unido da União Europeia”.

Edgar Silva referiu ainda que esta atitude do Governo Regional que desrespeita as actividades económicas da Região e não defende os sectores produtivos “é merecedora de reprovação por parte do Parlamento Regional”. “A CDU considera que se o Governo nada faz, então que seja o Parlamento a realizar a avaliação da saída do Reino Unido da União Europeia e a exigir medidas concretas para a defesa da economia e do desenvolvimento regional”, concluiu.