Em 2007 era inaugurado o Estádio da Madeira, que renovava por completo o ‘velhinho’ Estádio Eng. Rui Alves. A abertura da Bancada Poente e da cidade desportiva, na Choupana, revitalizava todas as instalações do clube alvinegro. Aqui apresentamos o antes e depois do recinto e das suas imediações.