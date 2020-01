Nuvens e pouca chuva hoje

Céu com períodos de muita nebulosidade, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e zonas montanhosas até ao início da manhã e vento fraco a moderado, soprando temporariamente forte (até 45 km/h) nas zonas montanhosas são as previsões do Instituto de Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira para o Arquipélago. No Funchal o céu vai apresentar-se com muita nebulosidade em alguns períodos e o vento será fraco, não estando prevista chuva. A temperatura máxima será de 21ºC, a mínima de 15ºC.

No Porto Santo o valor mais alto não irá além de 19ºC, sendo o mais baixo igualmente de 15ºC. O Lugar de Baixo e Câmara de Lobos têm hoje como valores de referência 16ºC - 21ºC. Caniçal e Santa Cruz têm 16ºC – 19ºC. Machico chega aos 20ºC de máxima, desce aos 15ºC. No Porto Moniz a máxima é a mesma, a mínima de 16ºC. A Ponta do Pargo será uma das localidades mais frias, com 14ºC de mínima e 18ºC de máxima, ao lado de Santana, com 14ºC – 17ºC; e de São Vicente, que desce aos 12ºC e não irá além dos 19ºC na parte mais quente do dia.

No mar, a temperatura da água está entre os 20 e os 21ºC, a Norte com ondas deste quadrante com 1 a 2 metros, a Sul ondas de Sul com 1 metro.