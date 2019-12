Nuvens e aguaceiros fracos em toda a ilha da Madeira

Será um início de semana muito nublado em praticamente toda a ilha da Madeira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira, 2 de Dezembro, apresenta-se com muitas nuvens e boas abertas nas vertentes sul da Ilha. Mesmo assim, perspectiva-se a queda de alguns aguaceiros fracos e dispersos no Funchal.

Para o norte da ilha e zonas montanhosas, as previsões do IPMA são praticamente as mesmas, com aguaceiros e algum vento que soprará moderado a forte (até 40 km/h) do quadrante norte, tornando-se forte (40 a 55 km/h) nas zonas montanhosas a partir da manhã, com rajadas que poderão atingir 80 km/h.

Haverá ainda uma pequena descida de temperatura, mais significativa nas zonas montanhosas.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nor-noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC