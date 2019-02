Nuvens, chuva fraca e vento vestem a ilha nesta sexta-feira

Prepare-se hoje para um dia com períodos de céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, em especial nas terras altas. Revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que esta sexta-feira será ainda de vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Leste no Arquipélago. No Funchal a chuva não consta das previsões. De resto, será igualmente um dia de muitas nuvens e de vento fraco, com as temperaturas máxima e mínima a fixarem-se respectivamente nos 20ºC e 14ºC.

Em Câmara de Lobos o valor da temperatura mínima desce para 13ºC, mantendo a máxima também nos 20ºC. Ponta do Sol deverá ir dos 14ºC aos 19ºC; Ponta do Pargo dos 12ºC aos 17ºC; Santana dos 12ºC aos 16ºC. Caniçal apresenta-se com valores entre os 14ºC e os 17ºC; Machico, Santa Cruz, Porto Moniz e Porto Santo entre os 14ºC e os 18ºC. São Vicente estará novamente mais fresco, com a mínima a descer aos 10ºC. A máxima será de 19ºC.

No mar, as ondas não assustarão os navegadores. Na costa Norte são de Noroeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros. Na costa Sul estão previstas ondas de Sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura está nos 18ºC.