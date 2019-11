Nuno Neves lidera Ordem dos Enfermeiros na Madeira

Ana Rita Cavaco foi reeleita bastonária da Ordem dos Enfermeiros, com 68,3% dos votos, e considerou que os enfermeiros mostraram que “são eles que mandam na sua casa”, anunciou o órgão em comunicado.

Na Madeira ganhou Nuno Neves que liderava a lista C. Nuno Neves é enfermeiro especialista em Enfermagem Médico-Cirúriga, nos Serviços de Cardiologia e Cirurgia Cardio-torácida do SESARAM. É também o actual presidente do Conselho Directivo Regional em exercício na Ordem dos Enfermeiros - Madeira. Tem 37 anos e 15 anos de experiência profissional e e, recentemente, assumiu o cargo de presidente do Conselho Directivo Regional, após a saída de Élvio Jesus.

Nuno Neves venceu com quase 70% dos votos, levando a melhor sobre a lista A que obteve quase 30% dos votos. Na Madeira votaram 1.563 dos 2.285 enfermeiros inscritos, ou seja, a taxa de abstenção foi de 31,6%.

O vencedor já agradeceu a vitória. “Obrigado pela confiança, pelo desafio, pela responsabilidade e pela oportunidade... Acredito muito no projecto e na equipa agora eleita. Em cooperação com todos, faremos o nosso melhor na representação e defesa da profissão e da saúde dos cidadãos”, escreveu no seu Facebook.

Em entrevista ao DIÁRIO, publicada a 14 de Outubro, que pode reler no PDF que aqui reproduzimos, assumiu tudo fazer para ter “uma Ordem próxima dos enfermeiros”.

“A maior votação de sempre”

Segundo a Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco foi reeleita com “a maior votação de sempre” em actos eleitorais do órgão, “triplicando o número de votantes em relação às últimas eleições”, em 2015.

“Esta é uma vitória dos enfermeiros. Com esta votação, os enfermeiros quiseram mostrar que são eles que mandam na sua casa e que não fogem às suas responsabilidades”, disse Ana Rita Cavaco, citada no comunicado.

A Ordem dos Enfermeiros explica que dos 70.588 enfermeiros aptos a votar, exerceram o voto 27.692, dos quais 18.930 escolheram a lista de Ana Rita Cavaco.

A actual bastonária, agora reeleita, tinha conseguido 4.509 votos nas eleições de 2015.

“É por eles [enfermeiros] e pelo país que continuamos aqui. Para trás nunca mais”, afirmou Ana Rita Cavaco.

A Ordem dos Enfermeiros realça ainda que os resultados mostram uma participação de 39% dos enfermeiros no ato eleitoral, referindo que é a “maior de sempre”.

A actual bastonária, Ana Rita Cavaco, recandidatou-se ao cargo, encabeçando a lista A, com o lema “Orgulhosamente com os Enfermeiros”.

Pela lista B, com o lema “Enfermagem -- A Causa Maior”, foi candidato a bastonário o enfermeiro Belmiro Pereira Rocha.

Segundo os cadernos eleitorais publicados no ‘site’ da Ordem dos Enfermeiros, existiam quatro listas que apresentaram candidaturas, duas com candidaturas a bastonários e às várias secções regionais, enquanto outras duas são apenas dirigidas a órgãos regionais, uma da Região Autónoma dos Açores e outra da Madeira.