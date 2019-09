Números que marcam esta sexta-feira, 20 de Setembro

8,1%

A venda de casas na Madeira disparou 8,1% no 2.º trimestre; é a maior variação trimestral em número de transacções de habitações no país comparando com dados de há um ano, informa o Instituto Nacional de Estatística (INE).

160

O Porto Santo recebeu, esta sexta-feira, 160 turistas oriundos da Dinamarca. Destes, 60 são jogadores de golfe, que escolheram a Ilha Dourada para praticar a modalidade.

4

Quatro viaturas envolveram-se esta manhã num acidente quando se deslocavam para o Funchal. O choque em cadeira aconteceu na via rápida, na zona da Boa Nova, antes da Ponte de João Gomes, e resultou num ferido e em filas de trânsito.

14

Um jovem de 18 anos foi detido pela PSP, na posse de 14 doses individuais de Haxixe. A detenção ocorreu no âmbito da operação ‘Escola Segura – início do ano lectivo 2019/2020’, no Funchal.

39

A Polícia de Segurança Pública registou, entre os dias 13 e 19 de Setembro, 39 acidentes de viação, menos 20 acidentes do que na semana anterior, na Madeira.

3

A 16.ª edição do MadeiraDig, festival internacional de música electrónica e artes digitas, conta com três novas confirmações: o guitarrista Manuel Mota, a baixista Margarida Garcia e o fotógrafo e realizador Rui Pinheiro. O evento decorre entre os dias 29 de Novembro a 8 de Dezembro, com actividades divididas entre a Calheta e a Ponta do Sol.