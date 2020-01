Número de nascimentos voltou a cair na Madeira

Bom dia! O número de nascimentos, na Madeira, voltou a cair. O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo evidencia que em 2019 nasceram 1.869 bebés, menos 50 do que no ano anterior, sendo este o terceiro valor mais baixo de sempre registado na Região.

Eis os restantes temas de destaque na primeira página do seu matutino:

‘Deflagraram 818 incêndios em 2019’

Maioria dos fogos na Madeira ocorreu em mato, num ano em que quase duplicou o número de ocorrências em área florestal, face a 2018. Dezembro foi o segundo pior mês;

‘Ordem dos Médicos quer Marmeleiros junto ao Dr. Nélio Mendonça’

Candidato único ao Conselho Médico da Região lança programa com 30 propostas;

‘Resgatado corpo após queda no Pináculo’

Vítima residia na Camacha, isto num dia em que noticiamos que um piloto desmaiou antes de aterrar na Madeira;

‘Prémio ao Agricultor rende mais 4 milhões’

