O Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro celebra hoje 33 anos de vida.

Criado em 1986 pelas mãos de Maria de Lourdes de Sá Fernandes, voluntária no IPO de Lisboa, o Núcleo Regional tornou-se realidade a 29 de Dezembro desse ano para agir na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação na área da oncologia.

Deste então teve várias direcções encabeçadas por Teresa Tomé e Isabel Veiga França. Actualmente é dirigido por Ricardo Sousa e mantém activos os princípios e a missão desta Liga que trabalha em prol dos que sofrem de cancro.

Com sede principal na Rua Elias Garcia, no Funchal, a Delegação Regional possui ainda uma Casa da Liga no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma Delegação no Porto Santo, uma Delegação em Machico e uma Delegação em Santana, para além de grupos de voluntários na Calheta e no Porto Moniz.

Ricardo Sousa refere em dia de aniversário que o facto de hoje existirem cada vez mais sobreviventes de cancro “constitui um prémio e um incentivo para continuarmos a fazer mais e melhor na justa medida das nossas capacidades e a contribuir para o apoio a doentes e familiares que a doença tanto fragiliza”.

Agradece “a dedicação, o envolvimento, o profissionalismo e o compromisso dos órgãos sociais do Núcleo Regional, dos funcionários, dos sócios e dos voluntários que ao longo destes 33 anos tornaram a vida de muitos doentes e famílias um pouco melhor”, não esquecendo “as entidades públicas e privadas pela generosidade e colaboração” nestes anos de actividade.

“Juntos somos mais fortes” e “Juntos vamos vencer” são duas frases que gosta de citar em jeito de desafio e de objectivo para todos os que acompanham esta direcção regional.

Liga Nacional já celebrou 75 anos

A nível nacional e sob proposta do Prof. Doutor Francisco Gentil, a 4 de Abril de 1941, é fundada legalmente (portaria n.º 9772) a Liga Portuguesa Contra o Cancro, que faz este ano 75 anos de existência, assente em dois princípios fundamentais: a Humanização e a Solidariedade.

Se no seu início a Liga procurou suprir as carências do Estado em matéria de financiamento do tratamento do cancro, angariando fundos para custear tudo o que à doença dizia respeito - desde equipamento hospitalar, à roupa de cama do hospital, hoje assiste-se a uma situação diferente.

Com o passar dos anos a Liga passou a mobilizar os seus recursos financeiros para iniciativas mais orientadas para a prevenção do cancro e apoio à investigação da doença, nunca descuidando o apoio ao doente. Assim, nos diversos Núcleos da Liga assistiu-se ao desenvolvimento de um plano de ensino e sensibilização da população sobre os sinais de alerta e prevenção do cancro continuamente mais estruturado e descentralizado a nível comunitário.