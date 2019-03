Novo presidente da delegação regional da Ordem dos Farmacêuticos toma posse amanhã

O novo presidente da Delegação Regional da Ordem dos Farmacêuticos, Tiago Magro, toma posse amanhã, numa cerimónia presidida pela Bastonária Ana Paula Martins.

A tomada de posse está marcada para as 15 horas, no Vidamar Resort Hotel, no Funchal, e contará com a presença do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Tiago Magro, eleito no passado dia 9 de Fevereiro para o mandato 2019-2021, assume a direcção da Delegação Regional nos próximos três anos, sucedendo a Bruno Olim Ferreira que liderou a delegação ao longo dos últimos seis.

As eleições para a Delegação Regional da Madeira da OF registaram uma das mais altas participações de sempre, com uma afluência de quase 40% dos farmacêuticos eleitores, num universo eleitoral de 227 eleitores.