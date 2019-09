Nove empresas distinguidas na Região

Pedro Calado destacou três entidades públicas, de um total de 9 (públicas e privadas) que receberam esta segunda-feira, no Hotel The Vine, o Reconhecimento para a Qualidade e Excelência de Serviço (QESM), uma distinção que acontece desde o ano passado: a Direcção Regional das Pescas, Direcção de Serviços de Inspecção e Controlo, o Laboratório Regional de Engenharia Civil, e a Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente. “Estas três entidades públicas merecem o nosso reconhecimento por terem atingido este patamar de excelência”, enalteceu o vice-presidente do Governo Regional, acrescentando: “Não vale a pena termos bons indicadores [económicos] se não tivermos serviços de excelência e um bom tratamento para todos os cidadãos”. Isto, sobretudo numa Região voltada para o turismo como é a da Madeira, defendeu.

Nesta segunda edição, o vice-presidente do Governo Regional esclareceu que o prémio também tem o objectivo de estimular outras empresas: “O que pretendemos com este tipo de cerimónias é incentivar ainda mais entidades públicas e privadas a estarem ligadas à qualidade”. Pedro Calado lembrou que “o sistema de reconhecimento da qualidade passa muito por sensibilizar as entidades, em fazer com que prestem um serviço melhor aos seus clientes e aos cidadãos”. Serviço esse, acrescentou o número dois do Governo Regional, que “vai traduzir-se numa melhor qualidade e melhor empenhamento”, ou seja, num bom resultado.

O Sistema de Reconhecimento da Qualidade e Excelência de Serviço (QESM), foi implementado pela Região da Madeira em 2018 e é pioneiro a nível nacional. Destina-se a todas as organizações regionais, privadas e públicas, que tenham como objectivo a melhoria contínua da qualidade dos seus serviços. Em 2019 foram distinguidas 9 organizações regionais que obtiveram o reconhecimento no nível 1 e no nível 3 do Sistema. Em 2018, início da implementação do QESM, foram reconhecidas 6 empresas, totalizando já 15 entidades que obtiveram o reconhecimento da qualidade e excelência do serviço.

Conheça aqui as empresas distinguidas:

Ano 2019

• Horários do Funchal Transportes Públicos, S.A., QESM Nível 1, Área de atuação: Transportes Públicos;

• ANA Aeroportos de Portugal – Direção dos Aeroportos da Madeira, QESM Nível 3, Área de atuação: Transportes Aéreos;

• DIALECTUS – Residências Assistidas, QESM Nível 1, Área de atuação: Serviço de prestação de cuidados;

• Junta de Freguesia de Santo António, QESM Nível 1, Área de atuação: Serviço público

• Câmara Municipal do Funchal – Divisão de Atendimento e Informação, QESM Nível 1, Área de atuação: Serviço público

• Laboratório Regional de Engenharia Civil, QESM Nível 1, Área de atuação: Serviço público

• Vapor Ilhas – Montagens Técnicas e Industriais, QESM Nível 1, Área de atuação: Indústria

• Direção Regional das Pescas – Direção de Serviços de Inspeção e Controlo, QESM Nível 1, Área de atuação: Serviço público

• Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, QESM Nível 1, Área de atuação: Serviço público

Ano 2018

• Fábrica Santo António, QESM Nível 1, Área de atuação: Indústria;

• Escola da APEL, QESM Nível 1, Área de atuação: Educação /Ensino;

• Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA), QESM Nível 1, Área de atuação: Administração Pública;

• Aferições - Sociedade Prestações Serviços, Lda., QESM Nível 1, Área de atuação: Verificação Metrológica;

• ECAM - Empresa de Consultoria e Assessoria Empresarial da Madeira, S.A, QESM Nível 1, Área de atuação: Consultoria e Assessoria Empresarial;

• Good Luck Tours - Viagens e Turismo Lda., QESM Nível 1, Área de atuação: Turismo / Agência de Viagens.