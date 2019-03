NÓS, Cidadãos! mostra-se preocupado com a inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira

O NÓS, Cidadãos! mostra-se preocupado com a inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, a única porta de entrada para o Arquipélago, que continua no “mesmo ‘embaraço” e sem “qualquer solução”, entendendo que a Madeira está hoje pior do que em 29 de Março de 2015, data das últimas eleições regionais.

“O Turismo é a nossa ‘galinha dos ovos de ouro’ e esta situação de frequente inoperacionalidade no aeroporto provoca, desde há já algum tempo, um impacto negativo para a nossa já débil economia e imagem externa”, salienta Filipa Fernandes, mostrando-se preocupada com um sector (turismo) que representa 26% do PIB regional e emprega cerca de 20 mil pessoas.

“Para o NÓS, Cidadãos! é evidente que este grave problema não depende somente da resolução do Governo Regional, depende de outras entidades envolvidas, como a ANAC, ANAM, a ANA, a Associação de Pilotos e, mais importante, subordina-se à diplomacia e capacidade de diálogo entre o Governo Regional com actual Primeiro-ministro António Costa, realidade que até ao momento não se evidencia nem se prevê até ao terminar deste ciclo eleitoral de 2019”, frisa a presidente do partido na Madeira e Porto Santo.

No seu entender, quanto mais tempo passar até que o desfecho deste problema que serve de “arma de arremesso político entre a Quinta Vigia e São Bento”, menos atractivo se torna o destino Madeira e menos procura e receitas, por via do turismo, irão para os cofres da Região.