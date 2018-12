NÓS, Cidadãos! denuncia sucessivos atrasos na reabertura do Museu Vicentes

Num comunicado hoje dirigido á imprensa, o NÓS, Cidadãos! abordou os sucessivos atrasos na reabertura do Museu Vicentes.

“O antigo ‘studio’ de Vicente Gomes da Silva, criado em 1982, foi encerrado ao público no dia 5 de Maio de 2014, ou seja, há mais de 4 anos e meio (uma legislatura), começa por referir o partido, frisando que as notícias da altura davam conta de que “a obra de recuperação do Museu Vicentes começava no início do ano 2015 e que era ‘para estar pronta no final desse ano, o mais tardar em Janeiro de 2016’, conforme assegurou o presidente da PATRIRAM na altura, Nuno Natividade”.

“Hoje, dia 17 de Dezembro de 2018, cerca de 4 anos e 7 meses após o encerramento ao público daquele que era no passado um importante espaço do ponto de vista da actividade e atractividade turística e cultural da Região Autónoma da Madeira, NÓS, Cidadãos! madeirenses e portossantenses – mas também todos aqueles que nos visitam (desde portugueses de outras origens a turistas de outras nacionalidades), continuamos a aguardar ansiosa e ‘pacientemente’ pela reabertura ao público do MuseuFotografia ‘Vicentes’”, refere a mesma nota.

Para o NÓS, Cidadãos! estas “sucessivas promessas/ anúncios produzidas(os) que não se efectivaram”, apenas contribuem para “desacreditar da política” e para que “os cidadãos não levem a sério afirmações dos seus governantes”.