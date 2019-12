Noite do Mercado da Ribeira Brava junta cultura e comércio tradicional

Como já vem sendo habitual, a Noite do Mercado da Ribeira Brava 2019, marcada para este sábado, 21 de Dezembro, volta a juntar cultura e comércio tradicional, numa noite que pretende atrair muitas pessoas à vila ribeira-bravense.

A autarquia considera estarem “criadas condições para mais uma boa noite natalícia”, onde as pessoas “poderão fazer as últimas compras para o Natal, no mercado municipal e noutros espaços comerciais, onde existirão produtos hortícolas da época, licores, doces, entre outros produtos natalícios”, promovendo “mais um momento de estímulo para o comércio e para a promoção da Ribeira Brava enquanto sítio de visita e de paragem nesta época do ano”, destaca a autarquia.

O cartaz deste ano é composto por seis grupos do município que vão abrilhantar aquela noite, contando ainda com a participação de dois grupos de fora do concelho. Assim, a festividade arranca com a Banda Municipal da Ribeira Brava, seguindo-se as actuações do Coro da Universidade Sénior da Ribeira Brava, Grupo folclórico da Casa do Povo da Ribeira Brava, Coro Infantojuvenil da Ribeira Brava, Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, Grupo de Folclore da Casa do Povo do Campanário, Grupo de Animação do Seixal e Grupo de Cantares da Casa do Povo da Serra de Água.

O ponto alto da noite está reservado para o artista madeirense Pedro Freitas, seguindo-se animação pela noite dentro com o DJ Nélio Fabrício e o grupo Café do Teatro.