Navio patrulha oceânico Sines abre ao público na Madeira

O NRP Sines está no porto do Funchal, onde vai abrir a visitas a partir desta quarta-feira e durante uma semana no horário das 15h00 às 17h00.

Uma oportunidade de conhecer o Navio de Patrulha Oceânico da Marinha Portuguesa. O NRP Sines foi baptizado em Julho do ano passado e tem como principal função a busca e salvamento marítimos, a vigilância marítima, a prevenção e combate à poluição e outras tarefas de interesse público.

O NRP Sines é comandado pela capitão-tenente Mónica Martins e tem 46 militares embarcados.