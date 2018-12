“Não vamos atrás de ilusões”, atira Carlos Teles

“Não vamos atrás de ilusões, não vamos atrás de fotografias e imagens bonitas, queremos pessoas sérias, competentes, responsáveis, que façam aquilo que se comprometeram com a população”. Foram com estas palavras que o presidente da Câmara Municipal da Calheta aproveitou o almoço de Natal para maiores de 65 anos para apelar ao sentido de responsabilidade dos munícipes, uma afirmação longe de ser inocente, uma vez que tinha a seu lado o presidente do Governo Regional e novamente candidato às Eleições Regionais, marcadas para 22 de Setembro do próximo ano, a quem não regateou elogios.

“A Madeira passou por uma grave crise, este governo, este presidente do Governo, Miguel Albuquerque liderou o governo que recuperou financeiramente a nossa Região, encetando um programa de governo e uma série de compromissos para com população”, expressou pedindo um aplauso aos 1.200 idosos que enchem por completo o pavilhão dos Prazeres a Albuquerque por esse facto.

Carlos Teles não fez por menos, lembrando que “tudo aquilo que conversamos, tudo aquilo que nos comprometemos, está a ser feito”, observou dando exemplos que as empreitadas da Via Expresso da Fajã da Ovelha à Ponta do Pargo, que está em execução, o Centro de Saúde da Calheta, em fase final de concurso e que irá começar a obra em Janeiro, o Centro de Saúde do Arco da Calheta e ainda da escarpa sobranceira à marina da vila que já está a ser feita, vão ser uma realidade.

“Ou seja, apesar da recuperação financeira que foi feita, este governo não se esqueceu de fazer obra”, atirou o autarca social-democrata agradecendo ao governante tudo o que tem feito pelo concelho.