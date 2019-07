Não se perca, eis a agenda desta sexta-feira, dia 12 de Julho

Humberto Vasconcelos na Feira Agropecuária

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estará, pelas 17 horas, na abertura da 64.ª edição da Feira Agropecuária que decorre na Santa do Porto Moniz.

A feira agrega o melhor que se faz na agricultura regional onde a pecuária ganha também especial destaque.Além da exposição de vários produtos regionais, meios e técnicas de produção, esta plataforma permite também aos expositores a captação de novos clientes e mercados.

Albuquerque na cerimónia de entrega de viaturas e equipamentos

O presidente do Governo Regional estará no Caminho do Meio, pelas 11h30, nas instalações do Parque de Máquinas do Governo Regional, na Cancela. Miguel Albuquerque vai presidir à cerimónia de entrega de viaturas e equipamentos recentemente adquiridos pela Região para a regularização de pavimentos nas estradas regionais.

JPP e CDS em conferência na Expomadeira

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza uma conferência de imprensa na Expomadeira, que está a decorrer nos Barreiros. A iniciatica acontece às 18 horas.

O líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, visita também a Expomadeira. O apoio ao tecido empresarial da Região, a fiscalidade (IVA e IRC) e os incentivos financeiros são algumas das áreas que o responsável máximo do CDS irá abordar com os empresários, aproveitando o contacto para explicar as ideias que irão constar no programa de governo do CDS.

Rui Barreto irá prestar declarações à comunicação social no certame, às 18h30.

Sensibilização ambiental e prevenção dos incêndios florestais

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitará a Expomadeira, a partir das 18 horas.

Este ano, a Secretaria do Ambiente aposta fortemente na sensibilização ambiental e prevenção dos incêndios florestais. Assim sendo, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM participará na Expomadeira com a campanha de prevenção dos incêndios florestais 2019.

Encerramento da III edição do Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM

Realiza-se o encerramento da III edição do Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM | Coca Cola European Partners, que decorrerá, às 18h30, no campo polidesportivo do Ribeiro Real, no Conjunto Habitacional do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos.

Jantar da Associação Madeirense de Bilhar

Esta sexta-feira terá lugar o jantar de encerramento da época 2018-2019 da Associação Madeirense de Bilhar, no Restaurante Encumeada, pelas 20 horas.

XIV Edição da Mostra da Ginja e Doçaria 2019

Começa hoje a XIV Edição da Mostra da Ginja e Doçaria 2019, no Curral das Freiras. O evento decorre até ao dia 14 de Julho.

Cerimónia de entrega de Prémios de Mérito no Estreito

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 17 horas, na cerimónia de entrega de Prémios de Mérito da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, que terá lugar no Centro Cívico local.

Paula Cabaço em duas iniciativas no Golden e Porto Santo

Pelas 19h30, Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, marca presença no Golden Gate Grand Café, no Funchal, onde decorrerá evento ‘Revoltas e Motins na História da Madeira e Porto Santo’, que inclui uma exposição de oito telas e uma manifestação teatral, seguida de uma tertúlia com a presença, enquanto oradores, do ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, do presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva, do coordenador de publicações da DRC, Marcelino Castro e do historiador Emanuel Janes.

Esta acção surge integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

A secretária estará ainda, pelas 18 horas, no Salão Nobre dos Antigos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Porto Santo, para o lançamento do livro ‘Das Ilhas A Primeira’, de Graça Alves e Cláudia Faria.

Esta acção está também integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Funchal Jazz Festival

Prossegue hoje o Funchal Jazz Festival, no Parque de Santa Catarina. Ao palco sobem o acordeonista e compositor português João Barradas e o trompetista norte-americano Terence Blanchard.