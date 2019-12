Bom dia! Não há tolerância de ponto no SESARAM a 23 de Dezembro.

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado explica que a decisão do Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde está a gerar contestação, principalmente entre os médicos. Rafaela Fernandes diz que a medida foi tomada para evitar o congestionamento da Urgência. Ainda no ‘campo’ da Saúde, saiba que França Gomes mostra-se disponível para dirigir o serviço de Ortopedia.

Eis os restantes temas que merecem destaque de primeira página:

‘Extinção da cabra do Bugio sem interesse para a Justiça’

Ministério Público não encontrou fundamentos para abrir inquérito;

‘Câmara do Funchal condenada a pagar prédio que teleférico desvalorizou’

Indemnização ronda os 100 mil euros, acrescida do valor de 19 anos de inflação;

‘Governo Regional altera plano de pagamentos para o futebol’

Futebol profissional fica de fora do PRAD e passa a ‘gozar’ de contrato plurianual;

‘Roberto Santa Clara vai assumir direcção do Aeroporto da Madeira’

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Votos de um excelente sábado e boas leituras com o seu DIÁRIO.