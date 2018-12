Museu de História Natural inaugurou exposição sobre Günther Maul

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e as vereadoras Idalina Perestrelo e Madalena Nunes inauguraram nesta tarde de quarta-feira, no Museu de História Natural do Funchal, a exposição ‘Museu, Natureza e Ciência: Günther Maul (1909-1997)’.

A exposição é dedicada à obra notável deste dermoplasticista e cientista, que foi o responsável pelos trabalhos de preparação e montagem dos exemplares expostos na abertura do Museu, em 1933, e posteriormente seu director (1943-1981), ocorrendo por ocasião do 85º aniversário de actividade do museu, que se celebra este ano.

Paulo Cafôfo enalteceu esta data simbólica, “à entrada de um ano que será marcado por excelentes notícias, com implicações profundas no futuro do próprio espaço. Neste sentido, a obra de remodelação do Museu já foi adjudicada, naquele que será um investimento co-financiado superior a um milhão de euros e que deverá estar concluído até ao final de 2019.”

O presidente destacou a importância de homenagear, nesta oportunidade, uma figura tão importante para a cidade, em geral, e para a Câmara, em particular, como Günther Maul, registando, com apreço, o extenso programa de comemorações deste aniversário, que se prolongará ao longo de 2019, com novidades tais como visitas nocturnas ao museu, programa para famílias e visitas guiadas para turistas.

Paulo Cafôfo concluiu que “a aposta na revitalização do museu, é uma aposta na vitalidade cultural da cidade, neste caso através da preservação do património edificado municipal, numa lógica evidente de uso científico”, lembrando que “o Município do Funchal continua a ser caso único no país, pelo facto de ter um Departamento de Ciência ativo, e por considerarmos que a componente de investigação é uma mais-valia para a comunidade e um fator de desenvolvimento local.”