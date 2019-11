Município de Machico promove sessão de esclarecimentos sobre cemitérios do Porto da Cruz

O Município de Machico promoverá no próximo domingo, dia 17 de Novembro, pelas 12 horas, uma sessão de esclarecimento sobre a problemática dos cemitérios desta freguesia, no Centro Cívico do Porto da Cruz.

A autarquia explica que “esta sessão visa esclarecer, nas várias vertentes, as questões relacionadas com os dois cemitérios daquela localidade” e, por isso, apela “à participação da população local, neste assunto de grande interesse para a freguesia”.

Recorde-se que a obra de ampliação/requalificação do cemitério do Porto da Cruz tem feito correr tinta na imprensa regional.

Conforme avançava o DIÁRIO, no passado dia 5 de Novembro, insatisfeito com as críticas da oposição PSD a propósito do anúncio de que o cemitério municipal do Porto da Cruz seria desactivado, o presidente da Câmara de Machico, Ricardo Franco, responsabilizou o Governo Regional pelo atraso da intervenção no referido cemitério.

Por seu turno, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas refutou as acusações da Câmara em relação ao novo cemitério, dizendo que o Governo Regional “mantém compromisso de apoiar” a obra e reclamando “um parecer técnico sobre aspectos de hidráulica fluvial, dado que a intervenção que lhe foi proposta é num cemitério que fica junto a um curso de água, no caso a ribeira do Junçal”. O executivo regional alega ainda que “todas as demais diligências são competência do município de Machico, nomeadamente a elaboração do projecto final”,

Numa outra nota, um cidadão do Porto da Cruz veio a público contestar a necessidade de fechar o antigo cemitério da freguesia.