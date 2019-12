Município de Machico divulga iniciativas para assinalar a quadra natalícia

A Câmara Municipal volta a preparar um conjunto de iniciativas no Município para assinalar a quadra natalícia.

O programa arranca esta sexta-feira, dia 6, com a abertura da Aldeia Natal, espaço que acolherá a chegada do tão aguardado Pai Natal.

De resto, a programação será feira com espectáculos musicais, arruadas e muita iluminação natalícia.

Nos dias 13 e 14 de Dezembro, o Fórum Machico acolhe o espetáculo ‘Bichos’, promovido pela Autarquia machiquense.

O Encontro de Coros Escolares do Concelho e a Noite do Mercado estão agendados para 21 de Dezembro, no centro da Cidade.

No que se refere à passagem do ano, a autarquia prevê animação musical no Largo da Praça, bem como o tradicional fogo de artificio, pela meia-noite que encherá a baía de Machico de cor e brilho.