MultiOpticas ofereceu sala de apoio ao estudo ao Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal

No passado dia 31 de Maio foi inaugurada uma nova sala de apoio ao estudo no Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal, patrocinada pela MultiOpticas e alguns dos seus parceiros estratégicos numa data muito especial, o Dia Mundial da Criança.

Esta acção de responsabilidade social teve como objectivo apoiar crianças e jovens com necessidades educativas especiais e contemplou o donativo de computadores, uma impressora, um LCD e mobiliário apropriado para a referida sala de apoio ao estudo.

A sessão de inauguração contou com a presença do director regional da Educação, Marco Gomes, dos responsáveis do CREE Funchal, da responsável pelos projectos de responsabilidade social do Grupo GrandVision, Ana Portugal e também com a presença dos parceiros Green Media, Espaço Pharma e Artefacto.

Ao longo do dia, foram realizados rastreios visuais com o objectivo de oferecer óculos graduados às crianças e jovens referenciados por esta instituição que revelaram precisar de cuidados visuais.

O Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal dispõe de equipas de educação especial e reabilitação e recursos materiais para colaborar com os estabelecimentos de educação e ensino, famílias e unidades de saúde públicas, centros locais de segurança social, câmaras municipais, juntas de freguesia, entre outros, no despiste, observação, avaliação, encaminhamento e intervenção junto de crianças e jovens com necessidades educativas especiais.

De acordo com Ana Portugal esta é uma acção muito importante “pois estamos a facultar as estas crianças, jovens e adultos, ferramentas informáticas para que se possam preparar e tornar mais competitivos no mercado de trabalho”.

Anualmente, a MultiOpticas desenvolve várias acções de responsabilidade social cujo propósito é a ajuda a crianças economicamente desfavorecidas, não só ao nível da realização de rastreios visuais gratuitos e oferta de óculos graduados (porque a visão está directamente ligada ao sucesso escolar), mas também através da realização de acções lúdico-pedagógicas que promovam o bem-estar e o apoio à educação destas crianças e jovens.