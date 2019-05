MPT pede limpeza das ribeiras do Funchal para “evitar calamidades”

O MPT Madeira alerta o Governo Regional, a Câmara Municipal do Funchal e as Juntas de Freguesia, para a necessidade de “tomarem medidas imediatas” no que diz respeito às limpeza das ribeiras e ribeiros da cidade.

Roberto Vieira considera que muitas das ribeiras/ribeiros estão “completamente obstruídos de vegetação (canavieiras) e outros arbustos, colocando em risco pessoas e bens”, pedindo, por isso, um “entendimento entre as diversas entidades que governam os madeirenses, independentemente da cor partidária”, para evitar o que aconteceu no temporal de 20 de Fevereiro de 2010.

O dirigente do MPT pede “mais protecção aos nossos cidadãos e políticas sérias de prevenção para que intempéries futuras não se tornem em calamidades públicas”.